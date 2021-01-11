Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил подвиг сотрудников ДПС, которые своей машиной защитили автобус с юными хоккеистами от столкновения, и поручил представить героев к региональной награде.Ранее стало известно о смерти еще одной пострадавшей в страшном ДТП, 56-летней женщины. Она скончалась в больнице, несмотря на все усилия врачей. Как сообщают СМИ, это была мать водителя, выехавшего на встречную полосу.Напомним, трагедия случилась на трассе между Златоустом и Миассом 4 января. Автобус с детской хоккейной командой ехал на соревнования в другой город, ему на встречу вылетала иномарка. Тогда полицейские закрыли транспорт с детьми и приняли удар на себя. В ДТП пострадал водители KIA и полицейский. Еще один пассажир иномарки скончался на месте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru