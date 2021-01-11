На пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского (возле ТК «Алое поле») началось строительство высотного здания, в котором планируют разместить гостиницу и торговый центр.—В настоящее время часть указанного земельного участка площадью 6397 кв. м находится на праве аренды у ООО «Южуралспецмонтажстрой», — сообщили в пресс-службе мэрии. — Администрацией города Челябинска 23.03.2005 года было выдано разрешение на строительство.В мэрии подчеркнули, что эта земля не принадлежит городу, а находится в собственности Российской Федерации.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru