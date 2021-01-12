Министерство экологии жителей Челябинской области не выбрасывать использованные живые новогодние елки в баки, а оставлять их возле площадок для вывоза мусора. Все принятые до конца января деревья пройдут переработку, чтобы снизить нагрузку на полигоны и окружающую среду.— Вопрос правильной и экологичной утилизации елок после новогодних праздников стоит остро, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Есть договоренность с региональным оператором и полигоном ТБО, которые готовы забирать хвойники от контейнерных площадок и сдавать их на переработку.В Минэкологии призывают людей переходить на искусственные елки. По словам Виталия Безрукова, в Челябинской области уже ежегодно снижается спрос на живые хвойные деревья.Вывозить елки с контейнерных площадок будет Центр коммунального сервиса. Как сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, делать это должны в течение 1-2 суток. Следить за своевременным вывозом елок будут управляющие компании. Такое поручение им дала мэрия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru