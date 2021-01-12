Две пассажиров устроили потасовку в автобусе №31, следовавшему по Комсомольскому проспекту. В результате 48-летний мужчина получил сотрясение мозга, у него разорвана губа.Одного из дебоширов задержали сотрудники Росгвардии. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний челябинец.— К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился гражданин. Он указал на мужчину и пояснил, что тот в ходе словесного конфликта, нанес ему телесные повреждения в область лица, — рассказали в пресс-службе ведомства.Задержанного доставили в отдел полиции, пострадавшего — в больницу скорой помощи.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru