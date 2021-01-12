Новый сезон из-за пандемии коронавируса в североамериканской лиге стартует, не как обычно в начале октября, а спустя три с лишним месяца — 13 января. Накануне первых поединков телесеть Национальной хоккейной лиги традиционно проводит опрос среди болельщиков. Определяется 50 лучших игроков минувшего чемпионата НХЛ.Самый высокооплачиваемый российский хоккеист НХЛ, форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», уроженец Коркино, воспитанник спортшколы «Трактор» Артемий Панарин занял в этом рейтинге четвертое место. Нападающий умеет не только метко поражать ворота, но и прилично зарабатывать. По официальной информации в прошлом сезоне он заработал $11,5 млн (порядка 1 млрд рублей по нынешнему курсу). В 2019 году «рейнждеры» заключили контракт с Панариным сроком на семь лет на $81,5 млн.В число лучших вошел и нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвиз», воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин — у него 18 место.СПРАВКА КП В клубах НХЛ сегодня играют семь южноуральских хоккеистов: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвиз»), Евгений Дадонов («Оттава Сенаторз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Никита Нестеров («Калгари Флэймз») и Василий Демченко («Монреаль Канадиенс»). Кроме того, еще несколько молодых игроков дебютируют в АХЛ.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru