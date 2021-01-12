В челябинском зоопарке рассказали, почему не принимают от горожан елки и сосны. Оказывается — они могут навредить животным. При этом после елочных базаров зверушкам нераспроданные остатки в этом году не привезли.— Мы принимаем только неиспользованные елки, то есть нераспроданный товар с елочных базаров, — сообщили в зоопарке. — В домашних елках могут быть остатки мишуры, блесток, новогоднего дождика, клея и прочего. Такие деревья уже непригодные для использования и могут нанести вред нашим питомцам.В челябинском зоопарке уточнили: чтобы передать им остатки неиспользованных деревьев, нужно связаться с администраторами.— Елки и сосны едят копытные: яки, верблюды. Могут пожевать обезьянки. Для остальных животных — это запаховое угощение. Мы используем ветки для укрытия вольеров, часть идет на переработку в щепу для посыпки пола, — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Елена Пшеницына.По ее словам, раньше после сворачивания елочных базаров им привозили нераспроданные ели. В этом году их, видимо, сразу увезли на свалку.Вчера в мэрии попросили челябинцев оставлять елки на контейнерных площадках. Их вывезут в течение 1-2 дней.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru