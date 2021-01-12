Заветный компьютер от Леонида Якубовича доехал до воспитанников детского дома в поселке Есаульский Челябинской области. Как рассказала участница капитал-шоу «Поле чудес» Ольга Игнатенко, которая передала письмо-просьбу в эфире передачи, дети в восторге.— Волнительно так, аж сердце замирает, когда детишки окружили и обняли меня. До слез, — поделилась эмоциями от поездки в детский дом Ольга Игнатенко. — Настроение сразу подскочило, радостно так.Директор детского дома Елена Синицына рассказала, что компьютера поставят на третьем этаже и будут на нем обучаться. Ольга Игнатенко также привезла ребятам сладкие подарки — их детям раздадут на полдник.Пенсионерка из Челябинска приняла участие в праздничном шоу «Поле чудес», которое вышло в эфир 8 января 2021 года. О своих впечатлениях от поездки в Москву Ольга Игнатенко рассказала КП-Челябинск.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru