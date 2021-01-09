Жительница Челябинска 59-летняя Ольга Игнатенко приняла участие в праздничном шоу «Поле чудес», которое вышло в эфир 8 января. Во втором туре ей выпал сектор приз. Несмотря на то, что победителем она не стала, ей удалось выполнить мечту воспитанников детского дома села Есаульский Челябинской области. Мы попросили Ольгу Анатольевну рассказать о своих впечатлениях от поездки в Москву.Якубович с женщинами не торгуетсяОльге Игнатенко практически сразу выпал сектор приз. Памятуя, что Леонид Якубович не торгуется, она сразу предложила отдать ей за приз 50 тысяч рублей.— В 2021 году я планирую прыгнуть с парашютом, нужна экипировка, самолет арендовать личный, инструктора..., — объяснила женщина.На самом деле Ольга Анатольевна уже прыгала с парашютом в Калачево — на свое 55-летие. И планирует сделать это во второй раз — в этом году на 60-летний юбилей.Но Якубович был непреклонен, он предложил за приз 30 тысяч рублей. И в шутку пообещал, что «из самолета вас вытолкнут бесплатно. В Челябинске хорошие ребята, я позвоню, кому надо». Но Ольга Игнатенко отказалась. Ей выпал приз — небольшой мангал и дрова.— Я совсем не расстроилась. В деньгах я не нуждаюсь. У меня была другая задача — передать письмо от воспитанников детского дома в селе Есаульский Челябинской области, — рассказала КП-Челябинск Ольга Игнатенко.В подарок Якубовичу Ольга Игнатенко привезла корзину домашних яблок и игрушки, сшитые воспитанниками детского дома. А ее племянница Соня вместе с преподавателем Ольгой Лазухиной исполнили дуэтом композицию на домре и гитаре.— Я совсем не ожидала, что Леонид Аркадьевич прочитает письмо от детишек прямо в эфире, да еще и исполнит их мечту, — говорит Ольга Игнатенко.Воспитанники детского дома написали, что дядя Леня — главный волшебник «Поле чудес». И, несмотря на то, что обычно на Новый год дарят сладкие подарки, дети мечтают о планшете. Ведущий, прочитав письмо, сказал, что в честь 30-летия передачи они уже исполнили три желания, но просьбу детей выполнит. Детям Якубович подарил компьютер.«На передачу и не собиралась»Ольга Игнатенко давно смотрит «Поле чудес». Как она рассказала КП-Челябинск, в октябре во время просмотра очередного шоу подумала, а почему бы и не написать письмо?— Я написала, что мечтаю побывать в московском зоопарке. Вмонтировала в текст свою фотографию на фоне памятника Леонову на Мосфильме, и отправила его заказным письмом, — рассказывает Ольга Анатольевна. — Я если честно, даже не думала, что мне ответят. Но уже через две недели мне позвонили и предложили принять участие в передаче.По словам Ольги Игнатенко, сначала она растерялась — ведь все приезжают на передачу с красивыми музыкальными номерами.— А потом я подумала, что у меня племянница Соня занимается в музыкальной школе. Она давно мечтает побывать в Москве. Познакомилась с ее преподавателем и решили, что поедем вместе, — рассказывает Ольга Игнатенко. — Они очень долго репетировали, согласовывали номер с командой «Поле чудес». Когда я поделилась радостью с приятельницей из Есаульского, она предложила передать Леониду Аркадьевичу письмо от воспитанников детского дома.В конце ноября Ольга Игнатенко отправилась в Москву на съемки «Поле чудес». Правда, в зоопарк она так и не попала. Съемки проходили три дня, и в единственный свободный день женщина хотела показать столицу племяннице. Они съездили на автобусную экскурсию, посетили музей «Поле чудес» и прошлись по многим интересным местам. Как выразилась Ольга Анатольевна, так, что ног не чувствовали.Леонид Якубович в жизни такой жеОльга Игнатенко считает, что вытащила счастливый билет. Сейчас женщина на пенсии, а до этого работала бухгалтером и 12 лет преподавала налоги и аудит в учебном центре «Эверест». За все это время она выпустила больше 2000 студентов. У нее большая семья. Не так давно ее отец отметил 90-летний юбилей.— В моей жизни не так все гладко. И эта поездка дала мне впечатления на всю оставшуюся жизнь, — говорит Ольга Анатольевна. — Я даже не могла себе представить, что попаду на передачу. А какая там атмосфера радостная, благожелательная. Все помогают, подсказывают, как вести себя. Леонид Аркадьевич зашел к нам в гримерку, спрашивает: «Инструктаж провели, как вести себя? Так вот не слушайте, делайте, что хотите».По словам Ольги Игнатенко, в жизни Леонид Якубович оказался таким же, как и на экране — добрым и позитивным, «настоящий человечище».— Я очень волновалась и терялась. А он нам говорит: «Алфавит знаете? Вот и называйте буквы», — смеется Ольга Игнатенко.На днях компьютер для воспитанников детского дома пришел из Москвы. На следующей неделе Ольга Игнатенко вместе с подарками отвезет его ребятам.— Они очень рады и ждут с нетерпением. Все болели за меня, — говорит Ольга Игнатенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Оставьте себе»: участника «Поля чудес» из Челябинской области удивил отказ Якубовича принять подарок.Посвящали в шахтеры и сжимали яйца: чем южноуральцы удивляли Якубовича на «Поле чудес».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru