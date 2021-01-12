Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области задержали начальницу отдела копейского ЗАГСа Татьяну Мукаеву. По данным КП-Челябинск из собственных источников, чиновницу подозревают в мошенничестве.Татьяна Мукаева выписывала подчиненным хорошие премии, но часть денег забирала себе. Во время очередной передачи средств ее и поймали с поличным. Взамен она обещала покровительство по службе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru