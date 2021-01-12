Аналитики МТС на основе обезличенные данные мобильного трафика выяснили, где отдыхали южноуральцы в новогодние праздники.В эти каникулы многие жители Челябинской области проводили время на горнолыжных курортах и на базах отдыха, которые из-за действия ограничений были более загружены, чем в предыдущие годы. Лидерами по посещаемости среди южноуральцев стали «Солнечная долина» и «Золотой пляж», «Банное», базы отдыха и поселки озера Увильды. Пятерку популярных среди жителей Челябинской области мест замыкает горнолыжный центр «Евразия».Чуть больше половины отдыхающих составили южноуральцы, вторая часть пришлась на гостей из других регионов. Исследование показало, что любители зимних видов спорта чаще приезжали из Уфы, Москвы, Екатеринбурга, Казани и Сургута. При этом возраст людей, которые чаще поднимались на склоны «Солнечной долины» составил 15-30 лет.С помощью Big Data аналитики МТС определили и время наибольшей загрузки ГЛК. В период новогодних каникул самая высокая посещаемость «Солнечной долины» приходилась на промежуток с 11.00 до 15.30, в то время как наименьшая загрузка на склонах в среднем фиксировались с 12.00 до 13.00 — в это время отдыхающие спускались, чтобы передохнуть, пообедать и согреться горячим чаем. Даже на горе и во время подъема любители активного отдыха продолжали пользоваться интернет-сервисами: переписываться в мессенджерах, отправлять фотографии близким и выходить в прямые эфиры в социальных сетях. В праздничные дни почти 90% отдыхающих в «Солнечной долине» абонентов МТС выходили в сеть.— Для того, чтобы даже в период пиковых нагрузок люди могли пользоваться с комфортом всеми привычными сервисами мы усиливаем сеть и увеличиваем скорость мобильного интернета. Это касается не только спальных микрорайонов, где концентрируется большее количество абонентов, но и популярных мест загородного отдыха, куда зимой приезжает большое количество гостей, — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.Новости компаний.