«Я устал, я ухожу», — в таком стиле муниципальный депутат Николай Ольховский объявил о сложении полномочий. Свое решение он объяснил тем, что горожане не готовы поддерживать его работу рублем.— Сегодня 12 января. Что я имею к этому дню. Мне удалось собрать пожертвования челябинцев на сумму 29 000 рублей ежемесячно. Этого не хватит, чтобы я мог обеспечивать себя и свою семью, — написал Николай Ольховский в сообществе «Депутат здорового человека».Напоследок общественник раскритиковал работу мэрии по уборке улиц, показав, как тротуары и остановки завалены снегом. Видео было снято еще до последнего снегопада.— Мэрия рапортует о небывалых достижениях в уборке улиц от последствий снегопада, а у меня нет помощников, которые могли бы сделать фотографии того, насколько плохо очищаются от снега тротуары, пешеходные переходы и остановки, — добавил Николай Ольховский.Он отметил, что люди не хотят поддерживать его не только деньгами, но и «руками». На просьбы прийти и поддержать его позицию просто своим присутствием, откликалось не больше 10 человек. Из этого депутат сделал вывод, что челябинцев не волнует проблемы городской среды, которую, по его оценкам, трудно назвать комфортной.— Я слагаю полномочия вашего депутата. Это были очень содержательные 16 месяцев. Они не прошли зря. Нам многое удалось. Спасибо за этот опыт! — заключил Ольховский.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru