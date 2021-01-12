42-летнего магнитогорца приговорили к 11 годам колонии строго режима за покушение на местного бизнесмена (ч.3 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК Р), а также за незаконное приобретение взрывчатки (ч.1 ст.222.1 УК Р). Об этом сообщили в Следственном комитете Челябинской области.Инцидент произошел в августе 2019 года. Преступник заминировал автомобиль ВАЗ-2103, припаркованный в одном из дворов по улице Советской Армии. Когда предприниматель открыл дверь машины, прогремел взрыв. Пострадавшего доставили в больницу, а полиция оцепила двор. В Следственном комитете говорят, что покушение на убийство могли организовать конкуренты бизнесмена.Также осужденного обязали выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru