Сегодня, 13 января, на Южном Урале ударили сильные морозы. Из-за усиления холодов Челябинск накрыло белой пеленой, в областном центре отменили занятия с 1 по 7 класс обоих смен. В Магнитогорске не учатся с 1 по 11 классы, но пока только первой смены (возможно, отменят и вторую).По данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, сегодняшняя ночь в городах области будет холодной: -26..-31, в горах до -36. В Челябинске -31...-33. Без осадков. Завтра днем -19..-24, на крайнем западе потеплеет до -10..-15, при этом в областном центре еще будут сохраняться холода -20..-22.В ночь на пятницу ожидается -20,-25.. на крайнем западе -12..-17. В последний рабочий день порадует южноуральцев теплой погодой -7..-12, в Челябинске -10,-12. При этом поднимется ветер южный и юго-восточный 4-9 с порывами до 14 м/с. Местами пройдет снег, в отдельных районах — метели.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru