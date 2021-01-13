Утром в среду, 13 января, на проспекте Победы стало плохо 60-летней вагоновожатой трамвая. Перед выходом на линию женщина, как и положено, прошла осмотр врача. Кондуктор заметила ухудшение состояния коллеги и вызвала врача.— Женщина доставлена в ОКБ №3 с подозрением на гипертонический криз, — прокомментировали в горздраве.Вагоновожатой пришлось срочно искать замену. Из-за этого на проспекте Победы встало движение.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru