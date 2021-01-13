Жители микрорайона Парковый-2 обеспокоены — они остались без единственного в районе банкомата. Он был установлен в магазине, который 11 января 2021 года закрылся. КП-Челябинск узнал, перенесут ли банкомат в другое место.Банкомат Сбербанка поставили в «Монетке» на Петра Сумина, 2 в марте 2019 года. Для местных жителей это было очень важное событие — в районе нет ни банковских отделений, ни терминалов других банков.В начале года сотрудники магазина рассказали местным жителям, что «Монетка» закрывается. И возник резонный вопрос, что будет с банкоматом. В магазине никакой информации на этот счет не было.— Я когда позвонила в Сбербанк, оператор сказал, что они по установке банкомата не решают, магазины сами должны подать заявку и заключить договор на установку на их территории банкомата, — пишет жительница «Паркового-2» Римма в сообществе жильцов микрорайона.— Банкомат теряем…, — пишет Дмитрий.Теперь, чтобы положить или снять деньги, парковчанам нужно идти пешком или ехать машине до соседнего Ньютона (туда не ходит общественный транспорт) два километра. Если ехать на общественном транспорте, то все четыре километра.В Сбербанке КП-Челябинск пояснили, что район сохранит банкомат.— Банкомат, который раньше находился в магазине «Монетка», будет установлен в другой точке в этом же микрорайоне. Сейчас идет поиск подходящего места для его размещения, — сообщил заместитель управляющего Челябинским отделением ПАО Сбербанк Андрей Антонов. — Мы планируем запустить банкомат на новом месте до конца февраля.Проблема с банкомата — не единственная боль местных жителей. В феврале здесь открывается новый детский сад на 200 мест. Но для целого района из 23 высоток этого явно недостаточно. Как сообщил в понедельник, 11 января заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне, в микрорайоне построят еще один садик на 150 мест. На данный момент завершен сбор документации для заключения контракта на проектно-изыскательные работы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru