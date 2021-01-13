Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 13 января 2021 составило 39 977 человек (+ 292 новых). За прошедшие сутки выписаны 390 человек, всего ковид победили 25 278 южноуральцев. На лечении находятся 13 229 человек.Не удалось спасти 1 429 больных. За прошедшие сутки умерло 16 человек — такого числа смертей за сутки еще не было. Максимум — 15 смертей — было зафиксировано 10 декабря.Непосредственно от COVID-19 скончались 10 человек (всего 614), от других причин — шесть человек (815 всего). Напомним, после выхода с новогодних каникул Минздрав перестал публиковать информацию о возрасте умерших и сопутствующих заболеваниях погибших.— Поменяли формат сводки, считаем, что она наиболее комфортна, — объяснила Ирина Гехт. — Если эта информация нужна, ее можно получить на сайте Коронавирус74.рф. Она там есть.Кроме того, замгубернатора опровергла слухи о том, что молодые стали умирать чаще.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru