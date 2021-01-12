В Челябинской области с каждым днем выявляют все меньше зараженных коронавирусом. Даже ковидные базы сворачивают. Тем временем Минздрав перестал уточнять возраст и сопутствующие заболевания погибших с COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 января 2021 г.На ранее утро 13 января зарегистрировано 289 новых случаев заражения. С начала пандемии диагноз подтвердили 39 685 жителям региона. В настоящий момент под наблюдением врачей находятся 13 343 пациента.Второй день подряд количество выздоровевших превышает число заболевших. За день из больниц выписали 387 человек. Общее число переболевших составило 24 888.За сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом. От COVID-19 погибли 9 человек, у 6 скончавшихся были другие заболевания.Стоит ли боятся «британского» штамма коронавирусаВ России появился первый случай заболевания более заразным «британским» штаммом коронавируса. Замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, стоит ли его бояться.— У всех, кто пребывает из Великобритании, берут ПЦР-тест на коронавирус и отправляют анализ в «Вектор», — сказала Ирина Гехт. — Эта мутация не сказывается на течении болезни. По последней информации, просто некая модификация вируса, которая протекает в такой же клинической картине, что и другие штаммы. Бояться его не стоит.Ранее в регионе обнаружили новую мутацию вируса. Но главный внештатный эпидемиолог региона Александр Выгоняйлов заверил, что все не так страшно и объяснил почему.Побочные эффекты вакцины «Спутник V»Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала о побочных эффект вакцины против коронавируса «Спутник V».— Некоторые отмечают повышение температуры, некоторые абдоминальные или головные боли. Но все эти осложнения длится не более одного дня. Кто-то вообще безболезненно переносит прививку, — сообщила Ирина Гехт. — На мой взгляд, это все-таки безопаснее последствий заболевания коронавирусом.Замгубернатора добавила, что теперь перед прививкой не нужно сдавать тест на антитела. Ссылаясь на мнение инфекционистов, она заверила, что вакцинация, наоборот, помогает продлить их действие.Еще 151 тыс. дозПравительство Челябинской области договорилось с федеральным Минздравом о поставке еще 151 дозы вакцины против COVID-19. Партию ожидают до конца февраля, сообщает пресс-служба губернатора.Региональные власти отметили, что сейчас идет подготовка к массовой вакцинации населения. Теперь помимо медработников, полицейских, преподавателей и соцработников прививку будут делать людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями и сотрудникам крупных предприятий. Также часть вакцин будет доступна для желающих в поликлиниках.— Мы видим, что основное число заболевших ковидом на сегодня в регионе составляет взрослое население в трудоспособном возрасте, поэтому важно дать возможность прививать работников наших предприятий, — подчеркнул Алексей Текслер.Записаться на прививку на ГосуслугахЖителей Челябинской области начали приглашать на вакцинацию в поликлиники, рассказала замгубернатора Ирина Гехт.— Участковые врачи обзванивают и приглашают на вакцинацию пациентов из групп риска — с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, старшего возраста, — пояснила Ирина Гехт.А с 1 февраля желающие сами смогут подавать заявку на Госуслугах. Вице-губернатор уточнила, что запросы будут распределяться по медицинским организациям, затем пациентов будут приглашать на вакцинацию.Скончался 44-летний водитель скорой помощиВ Челябинске умер 44-летний водитель скорой помощи МАУ «Челябметтранс» Алексей Задорин, рассказали в мэрии.— Любящий семьянин, внимательный отец, жизнерадостный, отзывчивый человек, которого искренне ценили и уважали коллеги. Один из немногих, чья фотография не исчезала с доски почета «Челябмедтранса», — сообщили в администрации Челябинска.Сколько зараженных обнаружили во время бесплатного тестирования в ТРКВ новогодние каникулы около 8 тыс. южноральцев прошли бесплатное ПЦР-тестирование в торговых комплекса. Положительным результат оказался у 2%, примерно у 160 человек. Отметим, анализы брали при том условии, что у добровольца нет симптомов.— По поручению губернатора в Челябинской области будет наращиваться объем тестирования, в том числе и в ТРЦ, — сообщили в пресс-службе главы региона.Глава региона Алексей Текслер предложил продолжить эту практику.Власти сворачивают ковидные госпиталиВ Челябинской области часть больниц, которые забрали под ковидных пациентов, вернутся к обычному режиму работы. Но если ситуация ухудшиться, их снова придется переоборудовать.— В конце прошлого года перешли в плановый режим работы 198 коек госпитальных баз в трех медучреждениях области. С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек, оставив на данном этапе в коечном фонде госпитальных баз 6 438 единиц. Коечный фонд баз долечивания также частично перепрофилируется. Ранее перешли к плановой работе 110 коек, с завтрашнего дня планируется поэтапное переведение еще 330 коек до 1121 единиц в регионе, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.Поможет разгрузить больницы и завершение строительства второй очереди новой инфекционки, оно запланировано на весну.Почему минздрав больше не сообщает возраст умерших от коронавирусаС понедельника, 11 января, в ежедневной статистике по заболеваемости коронавирусом Минздрав перестал публиковать возраст умерших от коронавируса. Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт объяснила, что так удобнее. Также из сводки исчезла информация о сопутствующих заболеваниях погибших пациентов.— Поменяли формат сводки, считаем, что она наиболее комфортна, — сказала Ирина Гехт. — Если эта информация нужна, ее можно получить на сайте Коронавирус74.рф. Она там есть.Кроме того, замгубернатора опровергла слухи о том, что молодые стали умирать чаще.— Мы фиксируем снижение смертности. За первые девять дней января общая смертность была на уровне 2018 года, — сказала Ирина Гехт. — Пока снижение незначительное — в пределах 10%. Надеемся, что нам эту динамику удастся сохранить. Что касается смерти молодых, нужно рассматривать конкретный случай. Мы научились лечить: достаточно оперативно подбираем препараты и проводим консилиумы, в том числе федеральные. Но именно у молодых мы замечаем молниеносное течение болезни и достаточно скоротечное поражение легких. Это в тех случаях, которыми я интересовалась.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru