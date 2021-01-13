Следственный комитет официально прокомментировал, а чем подозревают главу копейского ЗАГСа Татьяну Мукаеву, задержанную накануне.— По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая незаконно изъяла у подчиненных сотрудников часть ранее выданной денежной премии, — сообщили официальный представитель СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.На чиновницу завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ). Расследование дела продолжается, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru