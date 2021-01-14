В Челябинске в четверг, 14 января, из-за морозов отменили занятия в школах города для учеников с 1 по 11 класс. Решение принято для сразу для первой и второй смены. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.Решение об отмене уроков принимает комитет по делам образования Челябинска, опираясь на среднеарифметические значения текущей и прогнозируемой температуры воздуха и скорости ветра к 21:00 и 5:00. Их вычисляет старший оперативный дежурный ЕДДС. Чтобы вам было удобно ориентироваться, мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.По данным гидрометцентра, 14 января в Челябинске в утренние часы -31... -33 °C, днем -21... -23 °C, южный, юго-восточный ветер 3-8 м/с. На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:В Челябинской области 14 января, по данным синоптиков, в утренние часы -29... -34°C, в низинах до -40°C, на крайнем западе — до -25 °C. Днем -18... -23 °C, в низинах до -27 °C, а в горах всего -10... -15 °C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru