Улучшение экологии Челябинска складывается из последовательных шагов. Один из таких шагов сегодня сделало объединение «Союзпищепром», переведя наиболее «прожорливые» автомобили своего автопарка на газовое топливо. Шесть новых седельных тягачей не только соответствуют всем нормам Евро-6, но и превосходят эти требования.«Союзпищепром» известен в городе своей экологически чистой продукцией, которая промаркирована специальным знаком «Эко». Марки «Царь» и «Здоровое меню» производятся по высоким экологическим стандартам и составляют основу для здорового питания. Но сегодня компания сделала еще один важный шаг в сторону усиления экологической составляющей своего имиджа.Александр Берестов, директор по развитию ООО «Союзпищепром»:— Для меня лично вопрос о здоровье через здоровое питание является важным, поэтому ставлю задачу развивать это направление в компании опережающими темпами. Качество и продолжительность жизни напрямую зависит от того, что человек ест, в каких экологических условиях он живет.Поэтому мы приняли решение в рамках долгосрочной эко-стратегии предприятия начать переход на газомоторное топливо. Первые шесть автомобилей — новейшая разработка инженеров КАМАЗ -5490 — работает на сжиженном природном газе. Это позволяет до 10 раз снизить выброс вредных веществ в атмосферу и полностью исключить выброс сажи и соединений серы.Задача перевести автотранспорт на газ отвечает стратегическим интересам России. У нас самые большие в мире запасы этого топлива, а по газификации автотранспорта мы всего седьмые в Европе и отстаем от мировых лидеров — Китая и Ирана.Новые автомобили из Татарстана имеют повышенный, четвертый класс безопасности — бензиновые авто классом ниже. Двух криогенных баков, где топливо находится при температуре -160о, хватает на 1400 километров пути, двигатели имеют ресурс в 1,2 — 1,4 раза выше, чем их бензиновые «собратья». Но главная экономия — стоимость топлива. Кубометр газа стоит на заправках 15-16 рублей, а эквивалентный ему литр 95-го бензина — 46-48 рублей; дизельного топлива — 45-47 рублей.Трехкратная выгода.«Союзпищепром» делает серьезные шаги в сторону заботы об экологии Челябинска.— Надеюсь, что нашу инициативу перехода на экологический транспорт поддержат все предприятия города, будет реализована на 100% и программа экологически чистого общественного транспорта, — говорит Александр Берестов.— Мы готовы делиться своим опытом. Экологически чистый транспорт — это выгодно во всех смыслах, и мы своим примером стремился это доказать.Для горожан важно, что вредных автомобильных выхлопов станет меньше — они эту инициативу «Союзпищепрома» поддерживают безоговорочно. Также многие жители Челябинска стали внимательнее относиться к выбору продуктов для ежедневного питания, и здесь продукция «Союзпищепрома» под марками «Царь» и «Здоровое меню», которая прошла экологическую сертификацию будет однозначно поддержана жителями Челябинска.Новости компаний.