В ночь на 19 января православные челябинцы окунутся в ледяные купели. В 2021 году на Крещение в Челябинске организуют пять безопасных мест, где смогут окунуться верующие. Как сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, на водоемах будут дежурить экстренные службы.— Переодеться в сухую одежду можно будет в палатках, их установят на всех официальных местах купания, — рассказали в пресс-службе мэрии.Окунуться можно будет в понедельник, 18 января, с 18:00 до полуночи. Во вторник, 19 января, с полуночи до 15:00.По две купели откроют в Центральном и Тракторозаводском районах. На Шершневском водохранилище верующие смогут окунуться на пляже «Западный» и в микрорайоне Сосновка по улице Красных казаков, 1.На озере Первое — напротив входа на городской пляж по переулку Мамина, 1а и на пляже «Восточный берег» по проспекту Давыдова, 7.В Советском районе иордань будет оборудована рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк» по улице Чапаева,114.За порядком на парковке и безопасностью дорожного движения будет следить полиция.Правила безопасного купания на Крещение1. Окунаться только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.2. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку.3. К проруби подходить в удобной, не скользкой и легко снимаемой обуви.4. Окунаться по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.5. Никогда не нырять в прорубь вперед головой.6. Находиться в проруби не более минуты.7. Взять с собой горячий чай в термосе, одеяло, теплый халат и тапочки.