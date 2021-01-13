МЧС Челябинской области предупредило жителей о надвигающихся 40-градусных морозах. В связи с этим администрация Миасса решила не ждать и сообщила, что завтра, 14 января, в школах отменены занятия, ученики с 1 по 11 класс могут переждать непогоду дома. Тем временем в соседнем Златоусте спешить не стали и сказали, что будут смотреть по ситуации.По данным Челябинского ЦГМС, ночью в четверг, 14 января, температура опуститься до -29, -34 градусов, низинах будет еще холоднее: -40 градусов, и до -25 на крайнем западе. Днем воздух прогреется до -18, -23, в низинах до -27, в горах -10,-15. Синоптики прогнозируют южный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru