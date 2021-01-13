Сколько нужно дворников, чтобы очистить одну остановку в Челябинске? 17 штук! Столько рабочих заметил на одной из остановок общественного транспорта читатель «Комсомолки».— Чистят толпой. Наверно, закладку ищут, — шутит читатель КП-Челябинск Василий.Ранее в мэрии отчитались, что за минувшую ночь из города вывезли целых 3568,5 тонн снега. Но бывший муниципальный депутат Николай Ольховский сделал замечание администрации Челябинска за плохую расчистку улиц. Он показал, что с дорог снег сгребают прямо на остановки и тротуары. Мягко говоря, это создает проблем для пешеходов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru