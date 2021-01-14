Сегодня, 14 января, в Челябинске не только очень холодно, но и трудно дышать. В городе объявлено НМУ первой степени. Режим «черного неба» действует до 19:00.Смог окутал не только столицу региона, но и Карабаш, Коркино, Златоуст, Ашу и Сатку. НМУ простоит здесь тоже до сегодняшнего вечера.Утро в Челябинске сегодня было морозное -32 градуса, а местами и ниже. Такой мороз ударил в городе впервые за эту зиму. В школах отменили занятия, а таксисты взвинтили цены в несколько раз. Как город переживает холод, читайте в нашем материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru