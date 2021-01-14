Утро в Челябинске сегодня очень морозное -32 градуса, а местами и ниже. Такой мороз ударил в городе впервые за эту зиму. Рады этому, пожалуй, только дети. Занятия в школах отменили для всех классов первой и второй смен.Тем, у кого не запустилась машина, придется потратиться: цены на такси взлетели в два и даже в три раза. Так, нашему корреспонденту агрегатор предлагал доехать до работы, с улицы Калинина до Красной, за 247 рублей, вместо привычных 80.Читатели КП-Челябинск рассказывают, что на АМЗ сегодня термометры показывали -35, а в центре, в районе реки Миасс, - 38.Мороз держится в городе уже второй день. Долго ли еще погода будет лютовать? Прогноз синоптиков на завтра обнадеживает. По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью ожидается -22,-24, днем -9,-11, пойдет снег. А в субботу будет еще теплее: -10,-12 ночью, -5,-7 днем.В общем, ждать тепла осталось недолго. Чтобы вам было легче пережить холод, мы подготовили для вас памятку.Морозы добавляют стресса коже. Она сохнет, шелушится, краснеет и «горит» от перепада температур. Как правильно ухаживать за лицом зимой, чтобы каждый раз не превращаться в шелушащийся красный помидор, мы узнали у челябинского косметолога Валентины Желавской. Советы читайте в нашем материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru