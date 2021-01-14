2020 год наконец закончился, а акция «САМОЦВЕТЫ разыгрывают 3 000 000 рублей» продолжается! Завтра, 15 января, первые счастливчики 2021 года разделят между собой 150 000 рублей.Мероприятие состоится в 19.00 в ТРК «Фокус» на первом этаже, рядом с елкой. Это уже пятый по счету промежуточный розыгрыш. 15 января за 150 000 рублей будут бороться все, кто успел совершить покупку в салонах и интернет-магазине САМОЦВЕТЫ и зарегистрировать купоны на сайте с 1 ноября по 14 января.Следить за результатами первого розыгрыша 2021 года можно будет и не выходя из дома. Прямую трансляцию организуют в сети Instagram.Напомним, победителями акции «САМОЦВЕТЫ разыгрывают 3 000 000 рублей» уже стали более семидесяти человек. Они разделили между собой 750 тысяч рублей. Впереди еще пять промежуточных этапов и грандиозный финал, где разыграют сразу 1 500 000 рублей.Новости компаний.