Сотрудникам нацпарка «Таганай» удалось снять на видео миграцию лосей. Самых крупных лесных обитателей, перебирающихся в более благоприятное место, записали с квадрокоптера. С такого ракурса видео получилось очень эффектным: в кадр попали не только животные, но и живописный заснеженный лес.— С установлением снежного покрова лоси перемещаются с горных участков в долины рек и ручьев, потому что высота снежного покрова на Таганае, доходящая на склонах порой до 1-2 метров, даже для такого высоколобого гиганта — значительная преграда, — объясняют сотрудники нацпарка.Сейчас на Таганае обитает около 200 лосей. Зимой они питаются ветками, съедают по 14-16 кг за сутки. Кроме того, животные посещают солонцы, которые установлены в разных частях национального парка.Напомним, недавно Таганай вошел в топ красивейших мест для экотуризма в России. Его назвали раем для любителей пеших путешествий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru