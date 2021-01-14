Коронавирусу не страшны морозы, он продолжает распространяться по Челябинской области. Накануне болезнь подтвердилась еще у 293 человек. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии составило 40 270 человек, школьников среди них нет.За прошедшие сутки выписан 371 человек. Всего 25 649 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Лечение продолжают 13 134 южноуральца.Летальная статистика второй день бьет антирекорды. За прошедшие сутки умерло 17 человек: 11 — от COVID-19 и шесть от других причин (ковид стал сопутствующим заболеванием).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 января 2021: как морозы влияют на ковид, смерть учителя по дороге в больницуМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 января 2021 г. (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru