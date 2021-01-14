Руководитель национального парка «Таганай» Алексей Яковлев пошел на повышение. Его назначили заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ. Новость о назначении появилась сегодня на сайте ведомства.Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов лично сообщил Яковлеву о назначении. Козлов отметил, что опыт работы в нацпарке поможет замдиректору департамента на госслужбе. Он сможет давать компетентные советы и задавать направления. А «Таганай» теперь возглавит замдиректора по науке и развитию Эльвина Новоселова.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Алексея Яковлева с назначением и поблагодарил за работу на посту директора нацпарка «Таганай».— Вы проделали огромную работу по развитию «Таганая». Красоты нашего национального парка теперь хорошо известны по всей России и за ее пределами, это популярный туристический маршрут нашей области. Теперь наши нацпарки и особо охраняемые природные территории будут под особым вниманием на федеральном уровне, — отметил глава региона.Алексей Яковлев по образованию экономист, окончил Челябинский государственный университет. С 2010 года занимал должность директора национального парка «Таганай». Отметим, что в 2019 года под управлением «Таганая» находится и новый нацпарк «Зигальга».Александр Козлов назначил также нового директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды России. Им стала Ирина Маканова. Она занимала руководящие должности в Минимуществе России и Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru