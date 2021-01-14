Мамочки Челябинска с нетерпением ждут «путинское» пособие на первенца. Многим выплата поступала на карты в начале месяца и семьи начали бить тревогу. КП-Челябинск узнал о сроках в региональном минсоце.— Обычно мне приходит пособие до 3 лет числа 7-10. Уже середина месяца, а до сих пор выплат нет, — возмущается читательница КП-Челябинск Инна. — Непонятно, почему так?— Пособия семьям с детьми выплачиваются ежемесячно за текущий месяц до 26 числа включительно, — пояснили в минсоцотношений Челябинской области. — Средства предусмотрены в федеральном бюджете в полном объеме.В ведомстве добавили, что размер ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка с 1 января 2021 года составляет 11 694 рубля для тех семей, кому необходимо продлять его в текущем году или получать впервые.С 1 января 2021 года в Челябинской области пособия, больничные и выплаты пострадавшим на производстве выплачиваются не через работодателя, а напрямую — через Фонд социального страхования. Для получения прямых выплат на карту работник, как и раньше, приносит документы работодателю (больничный, справку о рождении ребенка и пр.), пишет заявление, где указывает реквизиты карты. Пакет документов работодатель передает в ФСС в пятидневный срок, где в течение 10 дней принимается решение о назначении выплат.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru