Чемпионат России прошел свой экватор. После первой половины турнира в Суперлиге-2 «Челбаскет» занимает седьмую строчку в таблице (пять побед, семь поражений). Домашняя четырехматчевая серия станет хорошим поводом поправить свое турнирное положение и выйти в плей-офф чемпионата страны. Напомним, что челябинский клуб вернулся в профессиональную лигу, не выступая в этом качестве с 2016 года.— В начале января команда провела двухнедельные тренировочные сборы и готова к сражениям. Основная цель сборов — восстановление физической формы после небольшого перерыва и новогодних праздников, надеемся, что это даст нам надежный фундамент на оставшуюся половину сезона. Ребята стараются максимально, выкладываются на 200% своих возможностей, хоть и находятся под большими физическими и тактическими нагрузками. В Суперлиге-2 проходных матчей никогда не было и нет. Команда разбирает и анализирует игру каждого соперника, подготовка идет максимально ответственно, чтобы в эти морозные дни порадовать наших болельщиков «жарким» результатом! — отметил главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.16 января на площадке спорткомплекса Дворца пионеров и школьников на Алом поле «Челбаскет» сыграет с липецким «Мицубаскетом», который пока занимает последнюю строчку в турнирной таблице Суперлиги-2.Матчи с «Тамбовом» и «Барнаулом» станут наиболее «жаркими». Обе команды сейчас в лидерах турнира.Расписание матчей «Челбаскета» в Челябинске, января 2021 года:16.01 « Челбаскет» — «Мицубаскет» (Липецк), 17.00.19.01 «Челбаскет» — «Тамбов» (Тамбовская обл.), 19.00.27.01 «Челбаскет» — «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), 19.00.30.01 «Челбаскет» — «Барнаул» (Алтайский край), 17.00.КСТАТИИз-за известных ограничений пока домашние игры БК «Челбаскет» проходят без зрителей. Однако посмотреть матчи челябинской команды можно на телеканале «Урал1» или на платформах Вконтакте или Youtube