Синоптики Челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды в области на грядущие выходные. В регионе резко потеплеет, но будет достаточно ветрено.В пятницу, 15 января, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами снег, в отдельных районах слабые метели, а на дорогах — гололедица. Ночью и в утренние часы -21… -26°C, в низинах -26… -31°C, на крайнем западе -13… -18°C. Днем столбики термометров поднимутся до -9… -14°C, на крайнем западе -4… -9°C. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.К вечеру похолодает, и ночью в субботу, 16 января, термометры покажут -10… -15°C, но днем воздух прогреется до -4… -9°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой, местами умеренный снег. Южный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.В воскресенье, 17 января, согласно прогнозу, ветреная погода сохранится. Дуть будет с юго-запада со скоростью 6-11 м/с, порывы до 16 м/с. Но обойдется без скрипучих морозов: ночью -10… -15°C, днем -5… -10°C. Местами возможен небольшой снег.Он будет пролетать в заключительный рабочий день недели и в выходные и в Челябинске. Днем в городе синоптики прогнозируют -10… -12°C. Ветер юный 6-11 м/с.Ночью в субботу, 16 января, в Челябинске -11… -13°C, днем -5… -7°C. К вечеру столбики термометров начнут опускаться, и ночью в воскресенье, 17 января, будут колебаться в значениях -11… -13°C, а днем воздух прогреется до -6… -8°C. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14°C.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru