В приюте диких животных «Спаси меня» вынуждены ставить по 3-4 обогревателя, чтобы животные, которые привыкли жить в тепле. Об этом рассказал на радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM) зоозащитник Карен Даллакян.— За 3 дня 50 тыс. рублей «накрутило». Но для нас животные важнее. Недавно нам поставили пожарную сигнализацию — такая большая нагрузка на сети, — рассказал он.Рысь, волки и тигр продолжают жить на улице.— В основном «живой» корм. Мясо из магазина на морозе моментом замерзает. Снег они не едят, похоже, грязноватый у нас снег. Вода моментально замерзает, — добавил Карен Даллакян.Вынуждены переживать южноуральские морозы лев Симба и леопард Ева. Их еще в прошлом году должны были отправить в Танзанию, но все затянулось из-за бюрократии.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru