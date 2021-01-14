Челябинской областной суд изменил приговор куратору группы смерти 24-летнему Никите Неаронову, склонявшему подростков к суициду. Осенью прошлого года Брединский районный суд приговорил его к 4 годам 5 месяцам колонии общего режима. При этом от отбывания наказания Неаронов был освобожден из-за того, что отсидел срок в СИЗО, пока шло следствие. Кроме того, районный суд оправдал Неаронова в совершении еще двух аналогичных преступлений, в связи с отсутствием в его действиях состава преступлениях.В областной суд приговор обжаловал прокурор, настаивая на усилении наказания.— Судебная коллегия по уголовным делам областного суда сегодня частично удовлетворила представление прокурора, усилив осужденному наказание, увеличив срок с 4 лет 5 месяцев до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.Фактически Неаронову предстоит отбыть семь месяцев, остальная часть считается отбытой. Областной суд также изменил преступнику меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Приговор вступил в законную силу.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ Финансовый аналитик из Подмосковья Никита Неаронов вовлекал в опасную игру подростков по всей России. Он давал разные команды, которые могли привести детей к смерти: порезать лезвием руку и губу, сесть на край крыши и другие. Однако свой замысел довести до конца не смог, поскольку все потерпевшие самостоятельно отказались от самоубийства. Среди его жертв была девочка из Челябинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru