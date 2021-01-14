Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска подал иск в Арбитражный суд с требованием передать городу недострой, который находится на пересечении улиц Васенко и Коммуны. Строительством занималась компания бизнесмена Артура Никитина ООО «Стройсвязьурал 1».— Запретить Управлению Росреестра по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объекта незавершенного строительства, — сказано в определении суда. — Запретить ООО «Стройсвязьурал 1» совершать действия или работы, в том числе с привлечением третьих лиц.Заседание по делу состоится 17 февраля. Истец в дальнещем планирует продать долгострой на публичных торгах, после строителям обещали выплатить компенсацию за готовую часть проекта.— Недостроенные объекты портят облик Челябинска. Задача администрации города организовать работу по изъятию этого объекта и дальнейшему освоению земельного участка. Согласно закону, если имуществом не распоряжаются, то оно изымается, — объяснили в пресс-службе мэрии.В администрации Челябинска отметили, что сейчас ведется похожая работа по 26 крупным объектам.Напомним, проект хотели завершить к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске в 2020 году. В здании планировали открыть гостиницу, где бы разместился лидер КНР Си Цзиньпинь.РАНЕЕ НА ТЕМУДело об уклонении от налогов фирмы, которая строила ТК «Никитинский», передали в судПо данным следствия, «Стройсвязьурал 1» не выплатила в казну государства свыше 27 млн рублей (читать)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru