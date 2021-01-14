Челябинцы пожаловались депутату Центрального района Елене Вахтиной на захват городского бора со стороны МКУ «Служба городских кладбищ». Активисты говорят, что новые захоронения происходят с нарушением норм и делают их за пределами Митрофановского кладбища. В связи с этим они подготовили обращение в прокуратуру.— Эти нарушения могут быть устранены только путем полного прекращения деятельности по выдаче соответствующих разрешений на захоронения и деятельности по совершению на нем всех видов захоронений, некрополь может быть и должен быть окончательно закрыт для всех видов захоронений, кроме помещения урн с прахом в специально выделенном месте, — заключили возмущенные челябинцы.Обращение защитников бора в прокуратуру Елена Ватина разместила на своей странице во «Вконтакте»К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru