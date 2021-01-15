В Челябинской области по выходным можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Их делают в торговых комплексах 14 городов. В правительстве рассказали, где в ближайшие выходнsе можно проверить, не являетесь ли вы бессимптомным носителем COVID-19.Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, 16 и 17 января в Челябинской области сдать тест на коронавирус смогут жители Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Пласта, Кыштыма, Коркино, Каслей, Троицка, Сатки, Аши, Чебаркуля, Кусы и Южноуральска.16 января, в субботу, тестирование пройдет в 18 точках:Челябинск:ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.ТК «Космос» с 14:00 до 17:00.ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00.ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.Магнитогорск:ТК «Континент» с 10:00 до 12:00.ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00.ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.Аша: ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00.Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00.Карталы: ТК «Фрегат» 11:00 до 13:00.Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00.Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00.Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00.Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00.Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.В воскресенье, 17 января, тест можно будет сдать в 15 ТРК.Челябинск:ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.ТК «Фокус» с 14:00 до 17:00.ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00.ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00.Карталы: ТК «Магнит» с 11:00 до 13:00.Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00.Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00.Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00.Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00.Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00.Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru