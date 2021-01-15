В Челябинской области несколько дней подряд число выздоровевших превышает число новых заболевших. Об этом сообщила Ирина Гехт на очередном брифинге о коронавирусе в Челябинской области.— Люди выздоравливают коэффициент выше единицы, мы вышли на плато. Прирост заболевших 0,7%, — сообщила Ирина Гехт.Наращиваются объемы тестирования и вакцинации.— 7000 человек провакцинировано. Сегодня еще 2 тыс. За выходные заканчиваем те дозы, которые еще получили, — сообщила Ирина ГехтК ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru