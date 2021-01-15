Чтобы после Крещения заболеваемость коронавирусом не поползла вверх, на купелях будут организованы специальные правила. Те, кто решит окунуться, должны будут соблюдать их. Об этом сегодня, 15 января, сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге по коронавирусу.— Все рекомендации направлены в муниципалитеты. По возможности мы рекомендуем жителям в этом году отказаться от купания на Крещение. Но если такой порыв есть, то соблюдайте социальную дистанцию. В палатках для переодевания также будет дозироваться поток граждан. Специальные бригады будут следить за исполнением рекомендаций, — сообщила Ирина Гехт.Ирина Гехт напомнила, что сегодня Минздрав РФ дал рекомендацию по вакцинации от коронавируса перед Крещением. Прививку лучше сделать за семь дней или спустя два дня дня после крещенских купаний.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru