В Челябинске продолжается вакцинация от COVID-19. Те, кто сделал прививку, пожаловались на долгое ожидание своей очереди в больнице. Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, какие меры власти предпримут по этому поводу. По ее словам, в среднем прививка ставится человеку за 13 минут. А самая трудоемкая часть процедуры — заполнение регистра вакцинации.— Будем привлекать волонтеров, которые будут заниматься этой работой. Надеюсь, что за выходные эту ситуацию отрегулируем, — сказала Ирина Гехт.Заместитель губернатора отметила, что с 1-го февраля запись на бесплатную вакцинацию будет доступна на Госуслугах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru