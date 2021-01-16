В Москве отметили бой между уроженцем Копейска Сергеем Ковалевым и Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана. Южноуралец провалил тест на допинг — у него нашли синтетический тестостерон. Поединок должен был состояться 30 января в «Лужниках».— Бой Ковалева и Меликузиева, запланированный на 30 января, был отменен после положительного теста на запрещенное вещество от имени Сергея Ковалева через VADA, — говорится в сообщении на сайте Golden Boy Promotions, чьим клиентом является Сергей Ковалев.В последнее время Сергей Ковалев часто оказывается в эпицентре скандалов. Не так довно «силиконовая» модель требовала с боксера $8 млн за побои.СПРАВКА КПУроженец Копейска, ныне живущий в США, Сергей Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 79,38 кг (с 2014 по 2016 год), по версии WBO (2013-2016, 2017-2018 и 2019). Сергей Ковалев последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года. Тогда он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.Итого в послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru