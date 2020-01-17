Деньги давай: «силиконовая» модель требует с боксера Сергея Ковалева 8 млн $ за побои

История, которая началась в июне 2018 года в Калифорнии, продолжилась новым скандалом. Весь «сыр-бор» затеяла эффектная американская модель по имени Джейми Фронтц. Судя по фото в Instagram, женщина не жалеет денег на пластические операции, в том числе, с применением и силикона.

Себя она называет моделью и инфлюэнсером, то есть лидером мнения в соцсетях.

ОТКАЗАЛА В СЕКСЕ

По утверждению Фронтц летом позапрошлого года после одной из вечеринок именитый боксер из Челябинска Сергей Ковалев, ударил ее за то, что та отказала ему в интимной близости. Модель утверждала, что у нее случился перелом носа, смещение шейного позвонка и сотрясение мозга. А еще американка наседала на то, что Ковалев «до кучи» жестокого обращался и с ее собачкой.

Джейми и ее собака.Фото: Из личного архива героя публикации

После заявления в полицию Сергея арестовали. А Фронтц подала портив него иск на 8 миллионов долларов. Суд то и дело переносили. А на днях красотка заявила, что, мол, они с Ковалевым сошлись на сумме в 650 тысяч долларов, которые он должен был выплатить наличкой тремя частями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/755209" frameborder="0"></iframe> Джейми Фронтц о конфликте с Ковалевым.

Модель сообщила, что одну часть — 250 тысяч баксов — боксер выплатил, а вот остальные деньги так до нее и не дошли. Девушка разозлилась и снова пошла в полицию. Теперь она «накатала заяву» на нарушение сделки. Пока не ясно, какое решение примут правоохранительные органы США. Но, судя по всему, чтобы «разжалобить» народ Фронтц разразилась мощной тирадой своем инстаграме.

Джейми уверяет, что это последствия рукоприкладства Ковалева.Фото: Из личного архива героя публикации

ПОМОЧЬ ЖЕРТВАМ

«Как бы тяжело мне не было в последние полтора года — эмоционально, физически, финансово и морально — это даже близко не сравнится с тем, как тяжело, что Ковалева защищают не только его промоутер-женщина, но и боксерская индустрия, СМИ, его последователи и, кажется, на каждом шагу наша судебная система… Уголовные и гражданские дела тянутся и тянутся, но я благодарна, что наконец-то смогу поделиться своей историей в надежде, что не только я добьюсь справедливости, но и мир узнает, кто такой Ковалев на самом деле, и, возможно, я смогу пролить свет на нашу систему правосудия», — давит по всем фронтам Фронтц.

Девушка без комплексов.Фото: Из личного архива героя публикации

«Она (система правосудия — прим.ред.) снова и снова жертвует жертвами этих преступлений, затягивая процесс. Пожалуйста, смотрите и делитесь моей историей. Это важно. Может быть, вместе мы сможем помочь жертвам, предотвратить будущие жертвы, защищая жертв, а не преступников. Они могут использовать деньги и лазейки, чтобы отложить рассмотрение дел, даты суда, судебные процессы и отправление правосудия».

Дама ведет богемный образ жизни.Фото: Из личного архива героя публикации

Дата следующего заседания суда назначена на 8 апреля 2020 года. Отметим, что Сергей Ковалев женат, отец двоих детей.

Напомним, недавний свой бой по защите титула чемпиона мира Сергей Ковалев проиграл нокаутом Саулю Альваресу. Однако, по сообщениям его промоутеров Крашер заработал минимум три миллиона долларов.

Ранее Ковалев, который сейчас вместе с семьей проживает во Флориде подробно рассказал, сколько он еще планирует заработать, и сколько бое еще проведет на профессиональном ринге.

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