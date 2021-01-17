История спасения шестилетней девочки на борту самолета, летевшего из Кубы в Россию, уже разошлась по стране. Из-за возможной аллергии у ребенка развился анафилактический шок. На помощь малышке пришли анестезиолог-реаниматолог из Кемерово и акушер-гинеколог из Челябинска, которые по счастливой случайности оказались в числе пассажиров.Врачи сразу же бросились на помощь, тем более, в это время самолет летел над Атлантическим океаном и возможности посадить его не было. Василий Жданов из Кемерово написал пост о том, как шло спасение. Он поблагодарил за помощь врача Юлию из Челябинска, но фамилии не назвал.«Комсомольской правде» удалось узнать, что речь идет о Юлии Чулановой. Ее узнали коллеги. Она ведет прием в частной клинике. Как сообщается на сайте, Юлия Сергеевна — врач высшей категории, стаж работы 13 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач из Челябинска помогла спасти шестилетнюю девочку, у которой в самолете начался анафилактический шок (подробнее о том, как оказывали помощь).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru