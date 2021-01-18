Жгучая брюнетка из Мексики Андреа Ранхель с этого сезона защищает цвета челябинского клуба. Она одна из лучших нападающих женского волейбольного клуба «Динамо-Метар». Во время домашнего матча с нижегородской «Спартой» Андреа набрала 30 очков! Правда, динамовки уступили по партиям 2:3.Однако, это не помешало девушке выплеснуть свои эмоции сразу после финального свистка. Дело в том, что на трибуне «случайно» оказался ее возлюбленный из Пуэрто-Рико Ямиль. Андрея бросилась в его объятия. Такой сюрприз волейболистке преподнесли руководители клуба. Несмотря на ограничения по коронавирусу дирекция сумела договориться и оплатить перелет Ямиля из-за границы в Челябинск. Андрея рассказала, что не виделась с возлюбленным уже полгода — с начала тренировочных сборов и старта чемпионата России в женской Суперлиге.— Искренне хочу поблагодарить администрацию клуба и всех, кто принимал какое-либо участие в том, чтобы помочь Ямилю приехать! Вы не представляете, какое это счастье для меня, что он здесь, со мной. Благодарю и ценю всю проделанную работу, которая в итоге сделала возможным его приезд, — поделилась волейболистка эмоциями в социальных сетях.В команде рассказали, что Ямиль задержится в Челябинске минимум до 21-22 января, когда команда отправится на выездной тур Суперлиги.Кстати, Андреа — капитан волейбольной сборной своей родной Мексики.