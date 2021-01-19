В Челябинске сократилось количество автомобилей неотложной помощи. В декабре работало 66 машин, 27 из которых обслуживала неотложка, а сейчас эксплуатируют 55 авто, из них 25 — неотложная помощь. В горздраве объяснили, что это связано с уменьшением количества вызовов. На линию будут выводить дополнительный транспорт, если будет необходимость.Кстати, на вызовы также выезжают водители «Ситимобил», с которым Минздрав Челябинской области заключил контракт. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 40 машин помогают развозить участковых врачей по адресам.— Данные автомобили привлекаются для обслуживания вызовов участковых терапевтов, узких специалистов, забора анализов на дому и подобных, необходимых для оказания медицинской помощи пациентам по месту жительства, — прокомментировала радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) пресс-секретарь Минздрава Марина Сергеева.Из-за уменьшения количества вызов, часть водителей неотложки отправили в отпуск. Всего в штате 155 человек.— Шесть находились в отпуске без сохранения заработной платы с 11 по 15 января по личным заявлениям по семейным обстоятельствам. Еще шесть человек находятся в плановом оплачиваемом отпуске. В декабре 2020 года из учреждения по собственному желанию уволилось два водителя, при этом было принято на работу четыре водителя, — добавили в управлении здравоохранения.Кроме того, в январе 2021 уволились сразу шесть, один — по состоянию здоровья, пять — по собственному желанию в связи с переходом на более высокооплачиваемую работу. Вынуждены сокращений нет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru