В Металлургическом районе Челябинска снова произошла коммунальная авария

Аварию устраняет МУП ЧКТС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Металлургическом районе снова произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались 39 жилых домов, два садика и три школы.

— Аварийное отключение произведено в 10:00. Срок устранения аварии и подключения отопления до 20:00, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Работы ведет МУП ЧКТС.

— А у нас сегодня отключили отопление. Обухова, 2. Видимо чтобы не заморачивались на крещенские купания. Можно просто в ванну нырнуть, вот тебе и прорубь. И ездить никуда не надо. ЖКХ выполняет на ура только одну свою обязанность-высылать квитанции, — возмущаются жители в популярном паблике района «Подслушано ЧМЗ».

Напомним, это уже не первая крупная авария в Металлургическом районе за этот месяц. 15 января без тепла остались 51 многоквартирный дом, 15 частных и три объекта социального назначения. Прокуратура начала проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru