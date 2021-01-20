В Металлургическом районе Челябинска снова произошла коммунальная авария

Аварию устраняет МУП ЧКТС
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Металлургическом районе снова произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались 39 жилых домов, два садика и три школы.
— Аварийное отключение произведено в 10:00. Срок устранения аварии и подключения отопления до 20:00, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Работы ведет МУП ЧКТС.
— А у нас сегодня отключили отопление. Обухова, 2. Видимо чтобы не заморачивались на крещенские купания. Можно просто в ванну нырнуть, вот тебе и прорубь. И ездить никуда не надо. ЖКХ выполняет на ура только одну свою обязанность-высылать квитанции, — возмущаются жители в популярном паблике района «Подслушано ЧМЗ».
Напомним, это уже не первая крупная авария в Металлургическом районе за этот месяц. 15 января без тепла остались 51 многоквартирный дом, 15 частных и три объекта социального назначения. Прокуратура начала проверку.
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