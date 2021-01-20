Стало известно, когда в Челябинскую область придет вакцина от коронавируса

Первая партия — 55,6 тыс. доз Фото: Валентина ВАГАНОВА

С 24 по 31 января в Челябинскую область привезут 55 600 доз вакцины «Спутник V» (он же — «Гам-Ковид-Вак»). Еще 90 800 доз ожидается в феврале 2021 года. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Между тем, кампанию по вакцинации в Челябинской области отметили на федеральном уровне. Глава федерального минздрава Михаил Мурашко в своем докладе указал наш регион как одного из лидеров по прививкам от ковида.

— С момента поступления в область первой партии вакцины в нашем регионе четко выстроены все логистические цепочки, доставка до медицинских учреждений. Налажены процессы по проведению процедуры вакцинирования на местах, формированию списков желающих привиться. Мы ежедневно находимся на связи с федеральным центром и отрабатываем все поставленные задачи, – прокомментировал министр здравоохранения Челябинской области. Юрий Семенов.

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