Бывшего главу Чебаркульского городского округа приговорили к 6 годам колонии

Сергея Ковригина приговорили к 6 годам колонии. Фото: smo74.ru

Сегодня, 20 января, Чебаркульский городской суд признал виновным бывшего главу округа Сергея Ковригина за получение взятки (ч.4 ст.290 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ ) и злоупотребление ими (ч.2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, экс-мэр заставил своего заместителя заключить контракт на аренду сетей и инженерных сооружений с ООО «ЧПВ» и ООО «ЧПК», от которых получил взятку в 52 тыс. рублей. В итоге в 2016 году компании получили право зарабатывать на использовании объектов водоснабжения и водоотведения округа. Также Ковригин фиктивно устроил в администрацию журналистку, которая за 65 тыс. рублей в месяц занималась его пиаром.

— Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн. 44 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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