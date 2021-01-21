В Ленинском районе Челябинска встало движение трамваев

Когда движение будет возобновлено, пока неизвестно.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Утром в четверг, 21 января, в Челябинске закрыли движение трамваев в районе железнодорожного вокзала. На конечной остановке «Колющенко» вагон сошел с рельсов.
— Закрыто движение трамваев на вокзал. Сход, — предупредили подписчики группы «Челябиснкий транспорт» во ВКонтакте.
Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в городском управлении транспорта. Когда движение будет возобновлено, пока неизвестно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru