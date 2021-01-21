В Ленинском районе Челябинска встало движение трамваев

Когда движение будет возобновлено, пока неизвестно. Фото: Андрей АБРАМОВ

Утром в четверг, 21 января, в Челябинске закрыли движение трамваев в районе железнодорожного вокзала. На конечной остановке «Колющенко» вагон сошел с рельсов.

— Закрыто движение трамваев на вокзал. Сход, — предупредили подписчики группы «Челябиснкий транспорт» во ВКонтакте.

Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в городском управлении транспорта. Когда движение будет возобновлено, пока неизвестно.

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