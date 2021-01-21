В Челябинске задержали за взятку заведующего кафедрой УралГУФКа

Следствие предполагает, общая сумма взяток составляет больше 70 тысяч рублей. Фото: uralgufk.ru

Заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр УралГУФКа 68-летний профессор Виктор Олефиренко задержан за взятку. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Об этом КП-Челябинск сообщил источник в правоохранительных органах.

Профессора взяли при получении 20 тыс. рублей от студента. Следствие предполагает, общая сумма взяток составляет больше 70 тыс. рублей.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области задержание пока не комментируют. В вузе корреспондента КП-Челябинск попросили перезвонить позднее.

По данным сайта университета, Виктор Олефиренко работает на кафедре с 1977 года. Тренировал женскую сборную УралГУФК, мужскую сборную УралГУФК, которые регулярно становились чемпионами и призерами городских и областных соревнований, имеет множество наград от властей.

Напомним, в прошлом году вынесли приговор бывшему ректору УралГУФК Евгению Орехову за получение взяток, а также превышение должностных полномочий. Его приговорили к шести годам колонии строго режима со штрафом в 3 млн рублей. На скамье подсудимых также оказалась его дочь, которая получила 4 года колонии и штраф 2 млн рублей.

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